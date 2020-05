Business news: Egitto, premier Madbouli, sviluppo deve continuare al fianco delle misure contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo dell’Egitto dovrà proseguire in parallelo alle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, parlando durante una visita ad alcuni progetti attualmente in costruzione nella città del Cairo, tra cui la ristrutturazione di Piazza Tahrir. Il premier egiziano ha sottolineato che cittadini e aziende dovranno prendere tutte le misure necessarie per convivere con il coronavirus fino a quando non verrà scoperto un vaccino. "Lo sviluppo e le attività economiche devono continuare a prendere tutte le misure necessarie per adattarsi e coesistere con il coronavirus, fino a quando non verrà scoperto un vaccino", ha dichiarato Madbouli. Le dichiarazioni del capo del governo egiziano seguono la decisione delle autorità di alleggerire le misure restrittive per contenere la pandemia con l’obiettivo di evitare possibili ricadute economiche negative sul paese.Cae (Agenzia Nova)