Business news: Arabia Saudita, Acciona si aggiudica la costruzione di un impianto di desalinizzazione

- Il gruppo spagnolo Acciona si è aggiudicato un contratto da 500 milioni di dollari per la costruzione di un impianto di desalinizzazione in Arabia Saudita. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia". L’impianto - che verrà costruito in partenariato con la Al Rashid Trading and Contracting Company (Rtcc) - costituirà il quarto del suo genere nel Regno. Situato sulla costa orientale del paese, sarà in grado di trattare oltre 600 mila metri cubi d'acqua al giorno e di soddisfare così i bisogni di tre milioni di persone. (Res)