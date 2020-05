Business news: Cina, Zte registra calo utili del 9,6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di apparecchiature per telecomunicazioni Zte ha registrato un calo dell'utile netto del 9,6 per cento su base annua a 780 milioni di yuan (circa 110 milioni di dollari) nel primo trimestre del 2020. Secondo quanto riferito dalla società nel suo rapporto trimestrale depositato alla Borsa di Shenzhen, le entrate della compagnia sono scese del 3,2 per cento su base annua a 21,5 miliardi di yuan (oltre tre miliardi di dollari). Zte è stata recentemente oggetto di una nuova indagine per corruzione presso il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, incentrata su sospette tangenti pagate a funzionari stranieri per ottenere vantaggi nelle sue operazioni in tutto il mondo. Zte si è dichiarata colpevole nel 2017 e ha pagato quasi 900 milioni di dollari dopo che un'indagine ha rivelato che la compagnia ha cospirato per eludere gli embarghi statunitensi acquistando componenti Usa, incorporandoli nelle apparecchiature Zte e spedendoli illegalmente in Iran. Un anno dopo, l'amministrazione Trump ha messo al bando le società statunitensi che vendono beni alla società dopo aver stabilito che Zte ha rilasciato dichiarazioni false sulla disciplina di 35 dipendenti legati alle violazioni delle sanzioni. Il divieto è stato revocato nel 2018 dopo che la società ha pagato una sanzione di un miliardo di dollari al ministero del Tesoro degli Stati Uniti e messo in deposito altri 400 milioni. (Cip)