Business news: Cina estende esenzioni fiscali per piccole e medie imprese fino al 2023

- La Cina ha annunciato che estenderà le esenzioni fiscali di altri quattro anni per migliorare ulteriormente l'inclusione finanziaria per le piccole e medie imprese. Secondo una dichiarazione rilasciata congiuntamente dal ministero delle Finanze e dall'Amministrazione fiscale dello Stato, le esenzioni fiscali, scadute alla fine dello scorso anno, saranno estese al 31 dicembre 2023. Al fine di rafforzare il sostegno politico e incoraggiare gli istituti finanziari ad ampliare i loro servizi, nel 2017 le autorità cinesi hanno deciso che tali istituti saranno esenti da imposte sul valore aggiunto (Iva) e sui redditi da interessi per prestiti a piccole e microimprese e ad aziende individuali. La dichiarazione congiunta afferma inoltre che l'Iva, che è già stata riscossa ma che può essere revocata, può essere detratta nei mesi successivi o rimborsata. (Cip)