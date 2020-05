Fase 2: ordinanza Regione Lazio, palestre e centri sportivi aperti con protocollo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le palestre e i centri sportivi potranno riaprire se predisporranno un protocollo con delle misure di sicurezza. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. L'ordinanza dispone che "entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza".(Rer)