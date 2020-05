Business news: Cina, traffico dati in aumento del 39,3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020, il consumo di traffico di dati mobili della Cina è aumentato del 39,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha dichiarato il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese in una conferenza stampa. Secondo il ministero, il settore in rapida espansione del consumo di informazioni ha svolto un ruolo vitale nel contrastare l'impatto dell'epidemia di Covid-19 e nel promuovere lo sviluppo stabile dell'economia cinese durante il periodo dell'epidemia. "Nel solo mese di marzo, l'utilizzo medio delle famiglie del traffico mobile ha raggiunto i 9,5 gigabite, il livello più alto in quasi un anno, riflettendo la rapida crescita del consumo di informazioni", ha spiegato Li Ying, alto funzionario del ministero. Durante il periodo epidemico, la domanda dei consumatori di servizi medici e di istruzione online, nonché di consegna di cibo e nuovi servizi al dettaglio ha registrato una crescita esplosiva. (Cip)