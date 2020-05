Business news: Cina, Hisilicon di Huawei supera Qualcomm e diventa primo fornitore di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hisilicon, l'azienda produttrice di semiconduttori del gruppo Huawei, ha superato per la prima volta il colosso statunitense Qualcomm diventando il più grande fornitore di chip di telefonia mobile in Cina. Secondo un rapporto sui semiconduttori della società di ricerca e consulenza Cinno, nel primo trimestre, la quota di mercato di Kirin, un chip per telefoni cellulari sviluppato da HiSilicon, si è attestata al 43,9 per cento nella Cina continentale. Qualcomm si è classificato secondo con una quota del 32,8 per cento, scendendo dal 48,1 per cento nello stesso periodo dell'anno scorso, mentre Media Tek e Apple seguono rispettivamente con il 13,1 e l'8,5 per cento. Il rapporto evidenzia inoltre che le spedizioni di processori telefonici del paese sono crollate del 44,5 per cento su base annua nei primi tre mesi. Tuttavia, Huawei ha ulteriormente aumentato la sua quota di mercato degli smartphone arrivando al 36,9 per cento in questo trimestre, dal 28,7 per cento nello stesso periodo del 2019, con altri marchi di telefoni con sistema operativo Android che vedono diminuire i loro numeri, secondo la società di analisi di dati Aurora Mobile. Secondo i dati dell'Accademia cinese della tecnologia dell'informazione, le spedizioni cinesi di telefoni cellulari sono diminuite del 36,4 per cento su base annua a 48,95 milioni di unità nei primi tre mesi. (Cip)