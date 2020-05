Business news: Cina, utile Great Wall Motor in calo del 13,6 nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Great Wall Motor ha dichiarato che il suo utile netto è diminuito del 13,6 per cento su base annua nel 2019 a causa del rallentamento del mercato automobilistico più grande del mondo. Il principale produttore di veicoli sportivi (Suv) e pick-up del paese ha dichiarato nel suo rapporto annuale di aver realizzato un utile netto di 4,5 miliardi di yuan (circa 635 milioni di dollari) l'anno scorso, quando il suo fatturato operativo totale è sceso del tre per cento su base annua a 96,2 miliardi di yuan (13,6 miliardi di dollari). La casa automobilistica ha venduto 1,06 milioni di veicoli, con un aumento annuo dell'1,4 per cento, nel 2019, anno in cui le vendite di auto in tutto il paese sono scese dell'8,2 per cento a circa 25,8 milioni di unità. Nel primo trimestre del 2020, Great Wall Motor ha registrato una perdita netta di 650 milioni di yuan (91,8 milioni di dollari), rispetto a un utile netto di 773 milioni di yuan (109,2 milioni di dollari) di un anno fa. I ricavi operativi totali del primo trimestre sono scesi del 45,1 per cento su base annua a 12,4 miliardi di yuan (1,7 miliardi di dollari), poiché le vendite di veicoli sono diminuite nel corso dell'epidemia di Covid-19. (Cip)