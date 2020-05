© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 maggio nel Lazio riaprono i negozi di scarpe per bambini. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. L’ordinanza dispone la vendita delle calzature per bambini “sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini”.(Rer)