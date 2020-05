© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono i laboratori di restauro: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. L’ordinanza dispone la riapertura dell’attività dei restauratori “purché svolta in cantiere o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19”(Rer)