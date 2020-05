Fase 2: Regione Lazio, toelettatura animali solo su appuntamento e al via addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono i negozi di toelettatura. Il servizio sarà possibile per appuntamento. Inoltre, sarà possibile riaprire i centri di addestramento per animali. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. L’ordinanza dispone, a partire dal 4 maggio, la riapertura dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, “purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; e l’attività di allevamento e di addestramento di animali “assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.(Rer)