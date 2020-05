Fase 2: Regione Lazio, al via allenamenti atleti professionisti dal 6 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via dal 6 maggio gli allenamenti degli atleti professionisti. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. L'ordinanza dispone, con riferimento alle attività sportive, a decorrere dal 6 maggio 2020, "l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali" e l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, "ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività". È consentito lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. "Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo".(Rer)