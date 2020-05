Business news: Cina, iniziata costruzione aeroporto Tashkurgan sull'altopiano del Pamir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata domenica 26 aprile la costruzione dell'aeroporto più occidentale della Cina nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, che un volta terminato sarà anche il primo aeroporto della regione. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", la cerimonia di apertura del cantiere si è svolta ieri a Tashkurgan, unica città cinese a livello di contea che confina con tre paesi: Tagikistan, Pakistan e Afghanistan. Situata sull'altopiano di Pamir, Tashkurgan è una meta di interesse per le sue bellezze naturali e la sua singolare cultura tagica, ma finora non è ancora accessibile in aereo o in treno, un ostacolo al suo sviluppo turistico. Secondo quanto previsto, l'aeroporto avrà una pista di 3.800 metri di lunghezza e 45 di larghezza e un terminal di tremila metri quadrati, tra le altre strutture. Lo scalo sarà in grado di accogliere 160 mila passeggeri e 400 tonnellate di merci all'anno. L'aeroporto è considerato un progetto importante del corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec) e della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), e dovrebbe stimolare lo sviluppo economico di Tashkurgan e dello Xinjiang nel suo insieme. (Cip)