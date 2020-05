Business news: India, Moody’s taglia previsione di crescita per il 2020 allo 0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service, nell’aggiornamento al “Global Macro Outlook”, ha corretto al ribasso la previsione sulla crescita economica dell’India nel 2020 dal 2,5 per cento di un mese fa allo 0,2 per cento. È la quarta revisione al ribasso da febbraio. “Esistono significativi rischi al ribasso per le nostre previsioni nel caso in cui la pandemia non sia contenuta e si debbano ripristinare i lockdown. Anche senza blocchi di più lunga durata, potrebbe prendere piede una dinamica che si auto-perpetua, col risultato della distruzione su larga scala di imprese e interi settori, nonché di un tasso di disoccupazione strutturalmente elevato, di una perdita permanente di capitale umano e di un persistente malessere nei consumi e negli investimenti”, ha spiegato l’agenzia. Le stime di Moody’s sono relative all’anno solare; l’anno fiscale indiano va dal primo aprile al 31 marzo. (Inn)