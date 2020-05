Coronavirus: Sardegna, 1.315 i positivi e i decessi salgono a 119

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.315 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. Stando alla nota odierna, in totale nell’isola sono stati eseguiti 26.990 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 99: di questi, 13 si trovano in terapia intensiva mentre le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 631. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 379 pazienti guariti (in aumento di 9 rispetto al dato precedente), più altri 87 guariti clinicamente. In aumento invece i decessi che salgono a 119. Sul territorio, dei 1.315 casi positivi complessivamente accertati 240 sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari (uno in più rispetto all'ultimo aggiornamento), 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 78 a Nuoro (uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento), e 848 a Sassari. (Com)