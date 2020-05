© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amici non possono essere considerati una relazione affettiva stabile e dunque da lunedì, secondo quanto disposto dall'ultimo Dpcm, non si potrà andare a trovarli. E' quanto precisano fonti di governo dopo che oggi sul sito di palazzo Chigi sono state pubblicate le 'domande frequenti' per chiarire la definizione "congiunti", ovvero quella categoria di persone che dal 4 maggio sarà possibile andare a visitare. (Rin)