Business news: proprietà intellettuale, Cina istituisce tribunali speciali in 20 città

- In oltre 20 città della Cina, tra cui Nanchino sono stati istituiti tribunali speciali adibiti ai contenziosi legati alla proprietà intellettuale. Secondo quanto emerso da una conferenza stampa tenutasi ieri dalla Corte suprema del popolo cinese (Spc), la Cina ha intensificato gli sforzi per fornire una guida chiara e migliorare i servizi giuridici per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi). "Tribunali e istituzioni sono stati istituiti per trattare casi di proprietà intellettuale che richiedono conoscenze specialistiche", ha affermato Li Jian, funzionario dell'Spc. La Corte suprema ha anche lavorato sul miglioramento delle regole procedurali dei casi di Dpi e sulla riduzione del costo della protezione dei diritti", ha osservato Li. I tribunali cinesi hanno ricevuto oltre 480 mila istanze legate ai diritti di proprietà intellettuale nel 2019, con oltre 470 mila casi conclusi, ha spiegato il funzionario. (Cip)