Fase 2: ordinanza Regione Lazio, aperti stabilimenti balneari per allestimento

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per l’avvio della fase 2 sul territorio regionale. In merito alle attività commerciali, l’ordinanza dispone che gli stabilimenti balneari e lacuali possano essere aperti solo per manutenzione, vigilanza, pulizia e allestimento. “Per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili”. (segue) (Rer)