Business news: Cina, a Macao indice prezzi al consumo aumentato del 2,5 per cento a marzo

- L'indice composito dei prezzi al consumo (Ipc) di Macao a marzo è aumentato del 2,5 per cento su base annua a quota 103,30, in aumento di 0,14 punti percentuali rispetto alla crescita di febbraio. Lo ha rivelato l'ultimo rapporto del Servizio statistico e censimento (Dsec) di Macao. Gli indici dei prezzi degli alimenti e delle bevande analcoliche e l'istruzione sono aumentati rispettivamente del 5,4 e del 5,1 su base annua, mentre gli indici relativi alla comunicazione, all'abbigliamento e alle calzature sono diminuiti rispettivamente dell'8,9 e del 4,4 per cento. Il rapporto Dsec ha aggiunto che l'Ipc composito nel marzo 2020 è diminuito dello 0,26 per cento su base mensile. Le vendite stagionali di abbigliamento per adulti e il calo dei prezzi della benzina hanno abbassato gli indici dei prezzi di abbigliamento e calzature e il trasporto rispettivamente dell'1,6 e dell'1,1 per cento. Inoltre, l'indice dei prezzi degli alimenti e delle bevande analcoliche è diminuito dello 0,3 per cento a causa dei prezzi in calo di verdure, frutta, pesce fresco e frutti di mare. (Cip)