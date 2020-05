Business news: Cina, Banca industria e commercio è ultimo istituto a sospendere investimenti sul petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca dell'industria e del commercio (Icbc) è l'ultimo istituto finanziario cinese ad aver sospeso l'accesso per i nuovi investitori ai prodotti petroliferi a causa dell'estrema volatilità dei future sul petrolio. Secondo quanto affermato dalla banca sul suo sito web, gli investitori che già detengono i prodotti di petrolio greggio dell'Icbc non saranno in grado di aumentare le loro posizioni a partire da oggi, e lo stesso vale per altri prodotti al dettaglio legati alle materie prime, ma le posizioni esistenti possono essere negoziate normalmente. Quest'anno i prezzi del petrolio sono precipitati a causa dei danni economici causati dalla pandemia di coronavirus, dalla guerra dei prezzi innescata dall'Arabia Saudita e dalla Russia e dallo spazio di stoccaggio insufficiente per l'eccesso di offerta, causando ripide cadute in molti prodotti collegati. L'Icbc ha inoltre avvertito gli investitori al dettaglio del rischio di perdere tutti i loro investimenti e depositi in contanti nei prodotti legati alle materie prime. Anche i prezzi di altri prodotti inclusi nei prodotti per investitori al dettaglio dell'Icbc, come gas naturale, soia e rame, sono stati volatili. Il sito web dell'istituto afferma che questi prodotti sono collegati a contratti futures globali. La mossa di Icbc segue quella di Bank of China, che la scorsa settimana quando ha dichiarato che avrebbe regolato il suo prodotto future sul greggio ad un valore negativo storico di -37,63 dollari al barile. Anche la Banca cinese per le costruzioni e la Banca cinese delle comunicazioni hanno chiuso i loro prodotti di trading di greggio a nuovi investimenti la scorsa settimana; mentre China Minsheng Bank lo ha chiuso a partire da ieri, lunedì 27 aprile. Anche la Shanghai Pudong Development Bank, che la settimana scorsa ha vietato nuovi investimenti per i suoi prodotti di greggio, ha dichiarato ieri che i suoi prodotti in rame e soia per gli investitori al dettaglio sarebbero chiusi a nuovi investimenti da oggi. (Cip)