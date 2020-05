Coronavirus: Visconti (Fd'I), i congiunti sono anche nei cimiteri, Raggi li riapra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire i cimiteri nel comune di Roma: lo chiede l'esponente di Fratelli d'Italia Marco Visconti in una nota. "Nelle ultime ore ormai non si contano più le ordinanze che, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Toscana al Veneto all'Emilia Romagna, autorizzano in decine e decine di grandi città la riapertura dei giardini cimiteriali; addirittura nelle faq del sito del governo, che in epoca di coronavirus sono diventate fonti normative, la riapertura dei cimiteri è consentita perché è evidente che non si possa impedire ai cittadini di andare a far visita ai propri congiunti che riposano nelle loro ultime dimore", afferma il delegato all'ambiente di Roma Fratelli d'Italia Visconti. "Da lunedì il sindaco Virginia Raggi li riapra, al pari di quanto ha già previsto per parchi e ville storiche. Nonostante non abbia mai dimostrato - conclude Visconti- di avere troppo rispetto per i cimiteri capitolini, riducendoli a un degrado senza precedenti, è assurdo perseverare in questo incomprensibile atteggiamento ostativo". (Com)