Coronavirus: De Chirico (Fi), Sala uomo solo al comando

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "È già stato deciso tutto: Milano deve diventare una grande pista ciclabile. Nessuna attenzione per le persone diversamente abili. Nessun rispetto per gli anziani. Chiedono ai milanesi di partecipare ed esprimersi sulla ripartenza della città, ma nel frattempo i progetti sono già pronti e, come in corso Venezia, stanno già lavorando. Le associazioni di commercianti e di categoria si lamentano. I municipi non sono stati interpellati. Le proposte dell'opposizione in Consiglio comunale bocciate senza alcuna discussione. Gli italiani rumoreggiano sull'operato del premier Conte. I milanesi di ciò che non sta facendo Sala. Se dovessi fare un titolo di giornale sintetizzerei con la "dittatura" dei Giuseppi". (Com)