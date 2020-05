Coronavirus: Cei, definito il protocollo di massima per le messe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle messe con il popolo”. Così il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, commenta la definizione di un protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche. “Il mio ringraziamento - sottolinea - va al presidente del Consiglio dei ministri con cui in queste settimane c’è stata un’interlocuzione continua e proficua. Questo clima ha portato un paio di giorni fa a definire le modalità delle celebrazioni delle esequie, grazie soprattutto alla disponibilità e alla collaborazione del ministro dell’Interno e del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”. Nel contempo, “un pensiero di sincera gratitudine mi sento in dovere di esprimerlo al ministro della Salute e all’intero Comitato tecnico scientifico: questa tempesta, inedita e drammatica, ha posto sulle loro spalle un carico enorme in termini di responsabilità". (segue) (Rin)