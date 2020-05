Slovacchia: premier Matovic, sempre più probabile aumento riaperture la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in aumento le probabilità che la Slovacchia consentirà l'apertura di diversi negozi la prossima settimana. Lo ha detto il primo ministro Igor Matovic oggi specificando che questa decisone dipende dal numero sempre più basso di nuovi contagi di Covid-19. "Le possibilità che tutti i negozi al di fuori dei centri commerciali saranno aperti dal 6 maggio stanno aumentando notevolmente", ha detto Matovic in un post su Facebook pubblicato oggi, dopo che sono stati registrati solo quattro nuovi casi positivi rispetto al giorno precedente. Il paese esteuropeo ha riportato 1.407 casi di virus, sebbene i nuovi contagi giornalieri siano stati meno di dieci nell'ultima settimana. La Slovacchia ha riportato 24 decessi per Covid-19, uno dei tassi più bassi pro capite in Europa. Le autorità hanno già iniziato ad allentare alcune restrizioni. I punti vendita di piccole dimensioni, i mercati all'aperto e i ristoranti da asporto sono stati autorizzati a riaprire nel primo passo di un piano suddiviso in quattro fasi per riavviare l'economia. La seconda fase dovrebbe iniziare il 6 maggio e prevede l'apertura di parrucchieri e del servizio di taxi e saranno consentiti inoltre servizi religiosi e matrimoni con un numero limitato di ospiti, ovviamente tutto nel massimo rispetto di rigide norme igieniche. (Vap)