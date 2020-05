Coronavirus: Sala, Milano sia terreno solido per ambiente, scienze della vita e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il futuro della città di Milano dopo l'epidemia Coronavirus sarà necessario un modello basato su tre piloni fondamentali: l'ambiente, le scienze della vita e la tecnologia, perché solo con questi ingredienti il capoluogo lombardo sarà un terreno solido per attirare gli investimenti del futuro. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenuto in collegamento al dibattito "Ripartiamo dalle persone" che si è svolto online nello spazio Facebook dal Teatro Litta. "Le qualità milanesi ci possono permettere di rimodulare e ricreare la città, lavorando su altri fronti", ha spiegato Sala parlando del nuovo modello di città per il futuro e ha sottolineato che "l'ambiente non è un bell'esercizio, ma una necessità e, parlando con i sindaci di tutte le grandi città del mondo, molto dell'interesse e dei finanziamenti andrà lì". (segue) (Rem)