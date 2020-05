Coronavirus: Sala, Milano sia terreno solido per ambiente, scienze della vita e tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un secondo settore - proseguito il sindaco - è certamente quello delle scienze della vita, l'idea dello Human Tecnhopole, e questa capacità che c'è a Milano in generale sulle scienze della vita può essere un'opportunità. Il terzo settore è quello del digitale. Queste attività si possono tenere insieme". "Non dobbiamo buttare via nulla di quello che avevamo ma dobbiamo essere molto lesti per ricreare la formula per far sì che Milano diventi terreno solido per chi vuol essere partecipe del futuro in queste modalità - ha precisato Sala - Io ci credo e cerco d'impegnarmi e di spendere buona parte del mio tempo anche ascoltando le mie antenne all'estero, e tutti mi raccontano queste cose". Per il primo cittadino "dobbiamo impegnarci a stare attenti e capire dove i finanziamenti europei vanno a finire a quali sono le qualità già presenti, a come attrarre quelle qualità dall'estero - ha concluso - come offrire un modello di città vivibile che fa ogni sforzo per rispettare la necessità di minimizzare le diseguaglianze ma che guarda avanti". (Rem)