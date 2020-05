Coronavirus: Majorino (Pd), in Fase 2, più attenzione a fragilità per evitare crescita diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiore attenzione alle persone fragili, per evitare di aumentare le diseguaglianze, interventi mirati a sostegno delle donne, che troppo spesso sono sole ad affrontare la cura dei malati, e sostegno alle imprese e alla ripresa, anche da parte dell'Europa. Questi sono alcuni degli ingredienti ritenuti fondamentali dall'europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino per ripartire, che sono stati illustrati durante il suo collegamento al dibattito "Ripartiamo dalle persone" che si è svolto online nello spazio Facebook dal Teatro Litta. "Non esiste un'adeguata assistenza domiciliare in questa fase dal punto di vista socio sanitario per aiutare chi si troverà ad affrontare un paese che progressivamente riparte mentre ha fragilità con cui fare i conti, magari è positivo e ha patologie e vulnerabilità che non lo mettono nelle condizioni di affrontare serenamente queste prossime settimane - ha dichiarato Majorino - Aumentano e si alimentano le diseguaglianze in un periodo come questo e nei prossimi mesi ancora di più"."Penso che ci sia fin troppa attenzione sul piano della forma dei provvedimenti - ha proseguito Majorino - ma non ce n'è ancora abbastanza sul fatto che crescerà la distanza tra chi è garantito e chi no, tra chi ha e chi non ha, e questo significa che chi si trova in una situazione di povertà vedrà radicalizzata la propria posizione". (segue) (Rem)