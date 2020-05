Coronavirus: sindacati taxi, disponibili a tariffe agevolate e fisse, istituzioni ci convochino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei tassisti lombardi dichiarano in una nota: "All’approssimarsi dell’inizio della seconda fase post emergenza dove saranno necessarie tutte le risorse per andare incontro al bisogno di mobilità cittadina, ancora una volta registriamo da parte di Regione Lombardia e comune di Milano la mancanza di un confronto preventivo e programmatico condiviso. Sulla stampa cittadina e dalle pagine social di amministratori locali e assessori, apprendiamo di grandi iniziative volte all’incremento della mobilità in città, per sopperire alle inevitabili difficoltà del trasporto pubblico di linea che a dire dagli stessi gestori sarà ridotto fino all’80%. Probabilmente verranno fatte delle nuove piste ciclabili, con maggiore disponibilità di monopattini e bikesharing, probabilmente utilizzeranno parti delle carreggiate oggi dedicate al trasporto privato per riservarle al transito dedicato o condiviso a questa mobilità “alternativa”". "Il servizio taxi, sebbene non chiamato in causa neanche dalla recente ordinanza di Regione Lombardia numero 538, è pronto a mettersi a disposizione della cittadinanza e a partecipare con una forte iniziativa per andare incontro alle esigenze di mobilità per chi da lunedì dovrà recarsi al lavoro e rincasare a fine giornata - proseguono i sindacati Tam, Unione Artigiani, S.a.ta.m., A.c.a.i., Unica Taxi Cgil, Fit Cisl Lombardia, Confcooperative Lombardia, Lega Cooperative, Taxiblu 02 4040, Radiotaxi 02 8585, Yellow Taxi 02 6969 – Pertanto, riteniamo ormai urgente e indispensabile un confronto con Regione e Comune per mettere a disposizione la flotta taxi di tutto il sistema di Bacino Conurbato, anche per corse su itinerari dedicati e a costi predefiniti, ad integrazione e sostituzione del T.P.L. , oppure con l’emissione di Voucher o ticket mobilità detraibili fiscalmente, da distribuire alle persone più esposte a questa emergenza come anziani e personale medico sanitario, perché non tutti sono in grado di utilizzare una bicicletta o un monopattino e percorrere le piste ciclabili. Restiamo come sempre a disposizione per sopperire alle necessità di mobilità, ma serve un vero confronto, il primo passo questa volta lo ha fatto la categoria". (Com)