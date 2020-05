Gli Stati Uniti appoggiano i raid di Israele contro obiettivi iraniani in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti appoggiano "in ogni maniera possibile", diplomaticamente e logisticamente, i raid israeliani che mirano a colpire le postazioni iraniane in Siria. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale del dipartimento di Stato Usa per la Siria e la lotta contro lo Stato islamico, James Jeffrey, in un'intervista telefonica al quotidiano panarabo "Asharq Al-Awsat". Jeffrey ha dichiarato che "l'Iran ha i piedi ben piantati all'interno dell'apparato statale e della società siriani" e che "molti paesi arabi non andranno mai d'accordo con un uomo come (il presidente Bashar) al Assad. Possono pure replicare che riusciranno a distanziarlo dall'orbita iraniana, ma io lo ritengo assolutamente impossibile". Il diplomatico statunitense ha spiegato che Washington manterrà le sanzioni contro Damasco finché il regime siriano non accetterà una soluzione politica; a esserne danneggiata è "la cerchia di persone più vicina la vertice del regime", ossia l'obiettivo delle misure secondo Jeffrey. Gli Stati Uniti vogliono chiarire a chi è vicino ad Assad che non c'è futuro per loro se continueranno ad appoggiarlo mentre dovrebbero premere per una soluzione politica. Quanto a Idlib, Jeffrey l'ha definita "cittadella dell'opposizione" che non tornerà presto nelle mani di Damasco.Per quanto concerne i recenti raid israeliani in Siria, Jeffrey ha ribadito che Washington appoggia "gli sforzi israeliani in direzioni della propria autodifesa", evidenziando la "minaccia esistenziale" per lo Stato ebraico costituita dall'Iran e come la Repubblica islamica possa contare in Siria su una presenza numerosa diretta e indiretta tramite propri alleati come il partito sciita libanese Hezbollah. Il diplomatico Usa ha inoltre aggiunto che, proteggendo sé stesso, Israele sta anche proteggendo tutti i vicini di Assad, dalla Giordania alla Turchia passando per Libano e Iraq. Jeffrey ha richiamato poi la politica Usa secondo cui tutte le forze militari approdate in Siria dopo il 2011 debbano lasciare il paese: innanzitutto l'Iran, ma anche Turchia, gli stessi Stati Uniti e Israele laddove fossero confermate le azioni della sua aeronautica; non sarebbe invece inclusa la Russia, giunta nel paese mediorientale prima dello scoppio del conflitto. Jeffrey confida che il regime di Damasco cercherà un accordo negoziato piuttosto che la proclamazione di una vittoria militare incondizionata come fatto finora. Secondo il diplomatico statunitense, tale cambiamento di atteggiamento deriverà in larga parte dalla combinazione di sanzioni, presenza di truppe straniere nei territori finora sfuggiti al controllo di Assad, crollo demografico dato da morti e profughi, attacchi aerei contro forze siriane e iraniane, mancanza di assistenza per la ricostruzione e ostracismo nei confronti del governo siriano da parte della Lega araba e dell'Unione europea.In merito alla diffusione del coronavirus in Siria, Jeffrey ha evidenziato la parzialità delle informazioni disponibili visto il controllo esercitato dalla Turchia su una parte significativa del nordovest e la carenza di dati sui territori controllati da Damasco. Il diplomatico statunitense ha stigmatizzato la resistenza russo-siriana a far giungere assistenza medica nelle regioni al di fuori del loro controllo e ha auspicato che Mosca sosterrà il rinnovo - previsto in luglio - della risoluzione 2504 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni sulla consegna di aiuti attraverso i confini siriani, quanto meno tramite due valichi di frontiera nel nordovest e possibilmente con l'inclusione del passaggio di Rabia sul confine siro-iracheno. Jeffrey ha respinto le accuse di Damasco secondo cui le sanzioni statunitensi sono responsabili della difficile situazione economica in Siria, replicando che la cattiva gestione da parte del regime, la crisi libanese e il persistere del conflitto in vaste aree del paese sono i maggiori fattori concomitanti. L'inviato speciale ha inoltre liquidato come immotivato il tentativo di alcuni paesi di far rientrare la Siria in seno alla Lega araba alla luce del peggioramento della crisi rispetto al 2012, anno in cui Damasco ne è stata esclusa.Commentando la situazione a Idlib, Jeffrey ha confermato l'importanza di mantenere il governatorato nordoccidentale siriano fuori dal controllo di Damasco, al contempo premendo affinché la Turchia sconfigga i terroristi ivi presenti. L'inviato speciale ha poi espresso apprezzamento per le pressioni turche sugli islamisti di Hayat Tahrir al Sham e si è detto convinto che l'accordo russo-turco dello scorso 5 marzo durerà ancora almeno qualche mese. Passando al nord-est, Jeffrey ha escluso una presenza significativa di forze governative e russe al di lù di qualche base militare a Qamishli e Deir Ez Zor. A contare sul campo sono le Forze democratiche siriane (Fds), partner statunitensi contro l'Is. La duraturasconfitta di quest'ultimo è il presupposto del ritiro delle truppe Usa dall'area secondo Jeffrey, il quale ha anche escluso per ora alcuna azione di espulsione delle Fds dalla regione. Jeffrey ha concluso l'intervista esprimendo supporto "al 150 per cento" per l'opera dell'inviato speciale Onu in Siria Geir Pedersen, incluso il sostegno al suo piano per un cessate il fuoco pansiriano. Quanto alle elezioni sotto l'egida dell'Onu nel 2021, il diplomatico statunitense non si è sbilanciato in merito alla fattibilità entro il prossimo anno, ma ha evidenziato che Washington confida in consultazioni regolari e monitorate dall'Onu come nella via giusta da percorrere. (Res)