Fase 2: in spiagge Lazio accessi limitati e distanziamento, ecco proposte Regione

- Nel Lazio per la futura apertura degli stabilimenti balneari le prime indicazioni a cui attenersi sono: accessi limitati (numero massimo clienti esposto all'ingresso), segnaletica sui comportamenti da adottare, limiti di spazio per i clienti e gli operatori (1 metro minimo di distanziamento), distributori gel igienizzante per le mani all'ingresso, distanziamento adeguato degli ombrelloni l’uno dall'altro. Queste sono proposte che la Regione Lazio porterà in settimana al tavolo di concertazione con il settore, in vista della fase 2 dell'emergenza coronavirus, che partirà il 4 maggio. Tra le linee guida, presentate questa mattina, in una video conferenza stampa, dal governatore Nicola Zingaretti e dal vicepresidente Daniele Leodori, anche l'igienizzazione degli ombrelloni, lettini e sdraio dopo l’utilizzo, igienizzazione frequente di superfici a disposizione dei clienti, camminamenti, bar e ristorante e l'invito a prediligere l'accesso allo stabilimento con prenotazione. (Rer)