Roma: Corbucci (Pd), strisce blu rimangano gratuite durante fase 2

- A Roma le strisce blu rimangano gratuite durante fase 2. A dirlo in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "In queste ore la sindaca Virginia Raggi ha girato alcuni video per spiegare le misure che saranno adottate durante la fase due a Roma, per garantire la mobilità pubblica in sicurezza e per sostenere l’attività di lavoratori e commercianti - aggiunge Corbucci- . Fra le azioni messe in campo, tuttavia, manca il prolungamento dell’esenzione per il pagamento delle strisce blu in scadenza domani domenica 3 maggio. Sarebbe opportuno far rimanere gratuite le strisce blu anche durante la fase due, per favorire sia i cittadini che i commercianti. Mi auguro - conclude - che nelle prossime ore il Campidoglio assuma questa decisione di buon senso per non aggravare ulteriormente quei cittadini che nei prossimi giorni torneranno a lavorare". (Com)