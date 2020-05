Scuola: Bellanova ad Azzolina su programma #maestri, serve un cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore scolastico l’85 per cento dei docenti è donna, ma il programma #maestri introdotto da Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, in onda su Rai3 a partire dallo scorso 27 aprile, non sembra tenerne conto: è necessario un cambio di passo. Così una lettera inviata dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, alla collega dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Non giudico, anzi, gli obiettivi formativi e comunicazionali della trasmissione, ma mi interrogo su testi che eludono a piè pari la presenza sostanziale delle donne e della componente femminile in un ambito dove le donne rappresentano la maggioranza assoluta, con percentuali intorno all’85 per cento”, ha scritto Bellanova, sottolineando di ricevere “messaggi da parte di docenti donne di ogni ordine e grado che sollecitano un cambio di rotta, o per lo meno un riconoscimento di genere coerente con la realtà delle cose”. (Rin)