Coronavirus: palazzo Chigi, possibile andare al parco ma aree attrezzate per bambini restano chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro". E' quanto chiarisce palazzo Chigi nella sezione 'domande frequenti" sull'emergenza coronavirus della presidenza del Consiglio. Non possono invece "essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse". Inoltre, chiarisce palazzo Chigi, "il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto". (Rin)