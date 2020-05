Coronavirus: palazzo Chigi, limitare al massimo incontro con non conventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto stabilito dall'ultimo Dpcm contenente le misure per la fase 2 dell'emergenza coronavirus "sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato - chiarisce palazzo Chigi nella sezione 'domande frequenti' del sito del governo - limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio". (Rin)