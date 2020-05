Coronavirus: palazzo Chigi, ok ad attività fisica individuale anche lontano da casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure per la fase 2 dell'emergenza coronavirus prevede, fra le altre cose, che "l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione". Secondo quanto si legge sul sito del governo, è poi "obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti". Inoltre, altra novità, "al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività". (Rin)