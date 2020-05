Yemen: accordo su tregua a Socotra tra Consiglio di transizione meridionale e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono interrotti i combattimenti sull'isola yemenita di Socotra dopo il raggiungimento di una tregua tra le forze governative yemenite appoggiate dalla coalizione a guida saudita e il Consiglio di transizione meridionale (Cts). Lo riferisce l'emittente televisiva qatariota "Aljazeera". L'accordo è entrato in vigore oggi dopo scontri tra un'unità armata del Cts e le forze leali al presidente ymenita Abd Rabbo Mansour Hadi, con le prime intenzionate a strappare alle seconde il controllo di Hadibo, capitale dell'isola. Il 26 aprile, il Cts ha proclamato l’autonomia della parte meridionale del paese devastato dalla guerra, rompendo l'accordo di pace con il governo e complicando il conflitto con i ribelli sciiti Houthi che controllano gran parte del nord, inclusa la capitale Sana’a. Il Cts ha accusato l’esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale, guidato dal presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, di non aver adempiuto ai suoi obblighi e di "cospirare" contro la causa del sud, autoproclamando pertanto l'autonomia a partire dalla mezzanotte di oggi. "Il Cts dichiara autonomia nel sud da mezzanotte e un comitato inizierà i suoi lavori sulla base di un elenco di compiti assegnati dalla presidenza del consiglio", hanno spiegato i separatisti in un comunicato stampa. Da parte sua, il governo riconosciuto a livello internazionale ha affermato che la decisione del Cts avrebbe "conseguenze catastrofiche" per l’accordo di pace sottoscritto lo scorso novembre 2019. "Il cosiddetto consiglio di transizione - ha aggiunto la nota - subirà da solo le conseguenze pericolose e catastrofiche di tale annuncio".In base all’intesa di Riad per porre fine alla lotta di potere nel sud dello Yemen, il Consiglio di transizione meridionale e altre regioni del sud dovevano unirsi a un nuovo gabinetto nazionale e porre tutte le forze armate sotto il controllo del governo internazionalmente riconosciuto. "L'annuncio da parte del cosiddetto consiglio di transizione equivale a una ripresa della sua insurrezione armata (...) e al completo ritiro dall'accordo di Riad", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri dello Yemen, Mohammed al Hadhrami. Il patto per la condivisione del potere è naufragato a causa della mancata attuazione di alcune misure chiave, in particolare la formazione di un nuovo governo composto da rappresentanti dei meridionali, nonché la riorganizzazione delle forze militari.La divisione tra gli ex alleati giunge quando la Coalizione militare guidata dai sauditi, che sostiene il governo internazionalmente riconosciuto nella sua battaglia contro gli Houthi, ha esteso un cessate il fuoco unilaterale volto a frenare la pandemia di coronavirus durante il mese sacro del Ramadan. I ribelli del gruppo Ansar Allah (meglio noto come Houthi) hanno respinto la tregua. I combattimenti nel frattempo continuano nel paese più povero del Golfo devastato da anni di guerra che ha generato il peggior disastro umanitario del mondo. Decine di migliaia di civili sono stati uccisi negli ultimi cinque anni nella guerra tra il governo e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Ad aprile, lo Yemen ha annunciato il suo primo caso del nuovo coronavirus a Hadramaut, una provincia controllata dal governo nel sud, sollevando preoccupazioni per la diffusione della malattia di Covid-19. Almeno 21 persone, infine, sono morte nelle gravi inondazioni che nei giorni scorsi si sono abbattute su Aden causando ingenti danni alla capitale provvisoria dello Yemen. (Res)