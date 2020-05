Scuola: Orfini (Pd), affermazioni di Azzolina gravi e irrispettose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è andato oggi in televisione dicendo che la maggioranza che vota la fiducia al governo di cui fa parte “mente spudoratamente”. Lo ha scritto su Facebook il deputato ed ex presidente del Partito democratico, Matteo Orfini. “Lo ha detto rivolgendosi al Partito democratico, a Liberi e uguali e al gruppo delle Autonomie che hanno secondo lei la gravissima responsabilità di voler lavorare alla stabilizzazione dei precari attraverso una procedura concorsuale differente da un test per crocette fatto in piena pandemia”, ha detto il deputato del Pd. “Sono dichiarazioni gravi e irrispettose della vita di tanti precari, delle forze della maggioranza e dell’autonomia del parlamento: sono certo che vorrà scusarsi al più presto per queste affermazioni”, ha concluso. (Rin)