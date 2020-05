Coronavirus: palazzo Chigi, via libera a sessioni esame e lauree in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alle sessioni d'esame delle università e alle sedute di laurea in presenza. Lo chiarisce palazzo Chigi nella sezione 'domande frequenti" sull'emergenza coronavirus della presidenza del Consiglio, in cui si legge che "potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione". Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, "ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità". (Rin)