Spostamenti tra regioni, definizione di "congiunti" e nuove attività: ecco tutti i chiarimenti sulla fase due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sezione delle domande frequenti di palazzo Chigi viene oggi definita "la dizione congiunti" a cui si potrà fare visita da lunedì, secondo quanto stabilito dall'ultimo Dpcm. Tale definizione "può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile". Alla luce di questi riferimenti, "deve ritenersi che i 'congiunti' cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado, come per esempio i figli dei cugini tra loro, e gli affini fino al quarto grado, come, per esempio, i cugini del coniuge". Ciononostante, il sito della presidenza del Consiglio precisa che "sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato - chiarisce palazzo Chigi nella sezione 'domande frequenti' - limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio".Il Dpcm contenente le disposizioni per la cosiddetta fase due "prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse". Il decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure per la fase 2 dell'emergenza coronavirus prevede, fra le altre cose, che "l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione". Secondo quanto si legge sul sito del governo, è poi "obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti". Inoltre, altra novità, "al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività".La sezione "domande frequenti" precisa che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro". Non possono invece "essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse". Inoltre, chiarisce palazzo Chigi, "il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto".Sarà possibile da lunedì andare a trovare i propri defunti al cimitero e non solo in concomitanza con le cerimonie funebri. "E' consentito spostarsi nell’ambito della propria regione - si legge nel sito del governo - per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento".Per quanto concerne la vita accademica e universitaria, palazzo Chigi precisa che "potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione". Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, "ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità". (Res)