Coronavirus: in Lombardia prosegue il trend positivo, scendono i ricoverati e i decessi, ma Milano cresce ancora

- Continua il trend positivo per quanto riguarda il contenimento del coronavirus in Lombardia. Sono infatti scesi a 545 i ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri e, scendono, anche se meno dei giorni precedenti, i ricoverati negli ospedali. Oggi sono infatti 6.529, 99 in meno rispetto a ieri, quando erano però diminuiti di 206, mentre l'altro ieri erano calati di 286. Crescono i dimessi i dimessi oggi arrivati a 52.356 (+320), mentre ieri erano 52.035 (+869) e l'atro ieri 51.166 (+819). Continuano a salire, ma meno degli ultimi giorni, anche i casi positivi: oggi sono 77.002, 533 in più rispetto a ieri quando erano saliti di 737. Una crescita inferiore rispetto anche all'altro ieri, quando erano cresciuti di 598 unità. (segue) (Rem)