Coronavirus: in Lombardia prosegue il trend positivo, scendono i ricoverati e i decessi, ma Milano cresce ancora (2)

- La provincia di Milano, invece, rallenta, ma i contagi continuano a crescere: qui sono ormai 19.950 (+249 rispetto a ieri) di cui 8.450 (+115) a Milano città. Ieri erano cresciuti di 364 a livello provinciale e di 177 a Milano città, mentre l'atro ieri i positivi erano cresciuti di 216, mentre nel capoluogo erano aumentati di sole 56 persone. infine i decessi, che oggi arrivano a 14189 persone Ai 47 di oggi, spiega la Regione, vanno infatti aggiunti i 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile per questo il compito totale della protezione civile 474 morti in tutta Italia. (Rem)