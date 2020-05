Coronavirus: assessore Lazio, proseguono trasferimenti da clinica Latina, anziani non sono soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Servizio sanitario non lascia soli gli anziani e stanno proseguendo in queste ore i trasferimenti dalla clinica 'Latina' verso l’Istituto Spallanzani. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. "Sono impegnate diverse ambulanze dell’Ares 118 e un’automedica che lavoreranno fino a quando non verranno trasferiti in sicurezza tutti i pazienti. Desidero ringraziare tutti gli operatori della Asl Roma 2 e l’Ares 118 e dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani per lo straordinario e tempestivo intervento. Nessun anziano deve rimanere solo e devono avere la massima garanzia nell’assistenza. Questa adesso è la priorità, poi ci occuperemo di eventuali negligenze", conclude Alessio D'Amato.(Rer)