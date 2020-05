Coronavirus: Sala, modello Expo? No, per dopo pandemia serve nuovo modello di città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il dopo Coronavirus non può essere usato il "modello Expo" ma bisognerà reinventare un nuovo modello di città. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto in collegamento al dibattito "Ripartiamo dalle persone" che si è svolto online nello spazio Facebook del Teatro Litta: "Io che sono stato protagonista di questo modello, ho qualche perplessità e riserva - ha precisato Sala - Condivido appieno l'affermazione in termini di spirito collaborativo, la capacità di mettersi insieme, ma quello che è stato creato con Expo, alla fine era anche un po' più facile perché si basava sulla valorizzazione di due variabili: la capacità organizzativa di noi milanesi, far sistema in una maniera organizzata, e l'attrattività della nostra città. Abbiamo messo a fattor comune queste caratteristiche, costruendo quello che abbiamo costruito". "Ora penso che sia necessaria una rivoluzione più profonda - ha aggiunto il primo cittadino - non basterà essere organizzati, ordinati e lavorare sul 'brand Milano', bisognerà reinventare questo modello di città". (Rem)