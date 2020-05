Fase 2: Regione Lazio, ecco proposte su riapertura estetisti e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per la futura apertura di servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti, le prime indicazioni a cui attenersi sono: misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori, mascherina per clienti e operatori, guanti (cambiati per ogni cliente), occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza e cambio divisa ogni turno. Queste sono alcune delle proposte che la Regione Lazio porterà in settimana al tavolo di concertazione con il settore, presentate questa mattina, in una video conferenza stampa, dal governatore Nicola Zingaretti e dal vicepresidente Daniele Leodori. Tra le linee guida da seguire anche igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente, materiali monouso (soprattutto nei centri estetici), attività solo su appuntamento, un cliente per volta in area reception. (Rer)