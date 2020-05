© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle due e mezza di oggi pomeriggio un uomo di 52 anni è stato aggredito con un coltello da cucina al torace in via Paulucci di Calboli Fulcieri a Milano. Lo ha comunicato in una nota l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). A causa delle ferite riscontrate l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Com)