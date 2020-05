Usa: tribunale respinge la causa di un'associazione infermieri contro lo stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha respinto la causa presentata dalla New York State Nurses Association (Nysna), un'associazione di infermieri, che ha citato in giudizio lo stato di New York e due ospedali, chiedendo di fornire loro un'adeguata attrezzatura sanitaria per lavorare in sicurezza durante la pandemia di coronavirus. La corte, ha riferito l'emittente "Nbc News", ha chiesto alle parti di raggiungere un accordo amichevole. Il mese scorso, la Nysna ha presentato una causa in tribunale contro il dipartimento della Salute di New York, il Montefiore Medical Center e la casa madre del Westchester Medical Center, affermando che gli ospedali avevano ignorato il protocollo sanitario secondo il quale gli operatori sanitari devono ricevere quotidianamente una maschera respiratoria di tipo N95, e che il dipartimento della Salute dello stato non la stava facendo rispettare.(Nys)