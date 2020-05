Spagna: premier Sanchez annuncia fondo da 16 miliardi di euro per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo istituirà un fondo per la ricostruzione da 16 miliardi di euro per aiutare le Comunità regionali ad affrontare i danni sociali ed economici causati dal Covid-19. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo quattro anni di legislatura per ricostruire il paese", afferma Sanchez, secondo cui serviranno ancora delle settimane per “valutare l'impatto economico e sociale di questa crisi". Intanto ieri sono stati pubblicati i dati sulla situazione economica del paese: Sanchez ha confermato che la situazione sarà decisamente negativa. "Il Pil nazionale calerà di oltre il 9 per cento”, ha detto il premier, secondo cui per una ripresa “è essenziale un patto a livello europeo sugli aspetti economici e sociali”. Inoltre, ha aggiunto Sanchez, “servirà unità” perché solo uniti “fra governo, regioni, comuni e opposizione” si raggiungerà l’obiettivo di una vera ripartenza da questa crisi. (segue) (Spm)