Spagna: premier Sanchez annuncia fondo da 16 miliardi di euro per la ricostruzione (2)

- Oggi, intanto, in Spagna sono state allentate le misure di distanziamento sociale ed è stato consentito ai cittadini di uscire dalle loro abitazioni per passeggiate e attività fisica in determinate fasce orarie. Secondo Sanchez, ben presto si tornerà alla normalità ma “in questa fase di allentamento, l’autocontrollo e la responsabilità sociale saranno essenziali". Per questo motivo il premier spagnolo ha annunciato che mercoledì chiederà al Congresso dei deputati (camera bassa del parlamento) di estendere lo stato d’emergenza. “Non possiamo abbassare la guardia. Rilassarsi sarebbe un'assoluta irresponsabilità che si tradurrebbe in perdite umane ed economiche”, ha detto Sanchez, specificando che “non esiste un piano B” a questa misura. La questione, tuttavia, si preannuncia come un terreno di scontro con le comunità, in particolare con la Catalogna, i Paesi Baschi e la Galizia che hanno espresso reticenza sull’estensione dello stato d’emergenza. In quest’ottica Sanchez si è detto pronto “al dialogo” per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. (Spm)