Balcani: Croazia annuncia invio di materiale sanitario a Albania, Bosnia e Montenegro

- Il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman ha annunciato l’invio di dispositivi di protezione sanitaria in Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro per un valore di 158 mila euro. Il pacchetto di aiuti, riferisce l’agenzia di stampa “Hina”, invierà maschere protettive, tende, coperte, sacchi a pelo e altro materiale sanitario. "In questo modo rafforziamo la nostra amicizia e cooperazione", ha dichiarato Grlic Radman. Il ministro degli Esteri ha aggiunto che la Croazia ha affrontato l'epidemia di Covid-19 in modo più organizzato rispetto ad altri paesi europei. (Zac)