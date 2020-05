Coronavirus: Salvini-Borgonzoni (Lega), serve fondo emergenza per cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cultura è anche lavoro per un milione e mezzo di persone, che produce con il suo indotto, quasi il 17 per cento del Pil, 256 miliardi di euro. Un mondo che dal governo ha ricevuto fino ad oggi scarsa attenzione e pochissimi soldi”. E' quanto scrivono il segretario della Lega, Matteo Salvini, e la responsabile cultura del partito, Lucia Borgonzoni, che in una nota "rilanciano un pacchetto di iniziative per il settore". Per questo "il governo realizzi un fondo per la cultura, dal teatro, alla musica, al cinema, con contributi a fondo perduto per sostenerne la ripresa. Serve - scrivono - anche un sostegno agli autori italiani Siae che hanno una media di entrate da 1000 euro al mese, che oggi rischiano di essere azzerare da una pioggia di trentamila cartelle esattoriali. Chiediamo dunque uno stop a questa forma di pignoramento dei ricavi Siae per gli artisti”. Tra le altre proposte ci sono “un bonus fiscale, con la detrazione di tutte le spese legate alla cultura per le famiglie italiane; una pianificazione della ripartenza delle produzioni audiovisive, teatrali e di spettacolo dal vivo, con fondo per mettersi a norma con i protocolli sanitari; l’estensione dell'Art bonus e l’utilizzo parziale del Fondo unico per lo spettacolo, come strumento di sostegno al reddito per i lavoratori". (Rin)